EEUU evacúa la base militar de Andrews, cerca de Washington, por un paquete sospechoso

Archivo - Imagen de archivo de varios militares en la base estadounidense de Andrews.
Archivo - Imagen de archivo de varios militares en la base estadounidense de Andrews. - Europa Press/Contacto/Adrian Wyld - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: viernes, 7 noviembre 2025 12:25

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han informado de que han evacuado este viernes la base militar de Andrews, una de las más grandes del país y cercana a Washington, la capital del país, después de que un individuo abriera un paquete sospechoso en sus instalaciones.

"Como medida de precaución, el edificio principal y los adyacentes han sido evacuados, y se ha acordonado la zona", recoge un comunicado de la base al que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN.

En este sentido, ha aseverado que "no existen amenazas inminentes" y ha apuntado que el incidente ya está siendo investigado. Fuentes cercanas al asunto han afirmado, además, que varias personas han tenido que ser trasladadas a un centro médico tras presentar síntomas.

De momento se desconocen los detalles sobre los síntomas de los afectados. Además, la estancia en la que se abrió el paquete se encuentra cerrada.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado