EEUU impone sanciones al banco ruso VTB por sus vínculos con Irán

Archivo - Fachada de una oficina del banco VTB en Jersón - Alexei Konovalov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este lunes la imposición de sanciones sobre el banco VTB, la segunda entidad bancaria más grande de Rusia a la que acusa de ayudar a Irán a eludir este tipo de medidas impuestas por Washington contra el país asiático y "apoyar el terrorismo".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha incluido en su lista de sancionados a este grupo financiero controlado en su mayoría por Moscú y que ya ha enfrentado sanciones económicas por parte del país norteamericano, si bien por la ofensiva rusa de Ucrania lanzada en febrero de 2022.

La Administración Trump ha tomado esta decisión contra VTB por "ayudar a Irán a evadir las sanciones y mantener su apoyo al terrorismo", ha dicho por su parte el Departamento de Estado.

En particular, la cartera de Marco Rubio ha acusado a la entidad bancaria de haber abierto sucursales en Irán, establecido "vínculos bancarios con instituciones financieras iraníes sancionadas" y gestionado el movimiento de "miles de millones" de dólares en activo iraníes.

"La medida adoptada hoy envía un mensaje claro a los gobiernos e instituciones financieras que consideren acuerdos similares: cualquier intento de ayudar a Irán a eludir las sanciones tendrá graves consecuencias, incluyendo la exposición a restricciones financieras estadounidenses", ha señalado en un comunicado su portavoz, Tommy Pigott.