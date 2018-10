EEUU.- Mattel intenta cerrar una página web con contenidos pornográficos en la que aparece el nombre de su muñeca Barbie

Actualizado 22/08/2007 13:26:07 CET

El sitio 'www.chinabarbie.com' anuncia contactos para adultos, mientras la firma recuerda que el nombre de la empresa se ve dañado

NUEVA YORK, 22 Ago. (EP/AP) -

El fabricante estadounidense de juguetes Mattel anunció el comienzo de su lucha en los tribunales para prohibir la aparición del nombre de una de sus muñecas 'estrella', Barbie, en una página web de contenidos pornográficos que anuncia contactos con mujeres, 'www.chinabarbies.com'.

La compañía ha presentado ya un recurso judicial ante un Tribunal del distrito neoyorkino de Manhattan, alegando que este sitio web con contenidos para adultos "ha intentado beneficiarse del éxito de la muñeca Barbie de Mattel, --con 48 años de historia, y que incluye a la hermana de Barbie, su mejor amiga, Midge, y el novio de Skipper, Kevin-- para obtener ganancias económicas relacionadas con el negocio de la pornografía".

La web anuncia las medidas de una joven ("¡todo natural!"), cordial y que en un pasado "se sentó detrás de los escritorios de algunas de las firmas bancarias e inversiones más importantes del mundo, así como en las principales agencias de publicidad de Nueva York antes de dedicarse al porno". Añade que su filmografía incluye películas como 'Me Luv You Long Time', 'Ethnic Cheerleaders 8' o 'Passport to Paradise'.

En su alegación Mattel señala que el nombre 'Barbie' y todas sus marcas relacionadas están registradas por la firma para proteger toda su línea de muñecas y productos por valor de 1.600 millones de dólares (1.180 millones de euros), las ventas que genera esta muñeca en todo el mundo. Mattel recuerda también que la marca ha vendido más que 1.000 millones de muñecas de Barbie en todo el mundo y que una niña americana típica puede llegar a poseer una media de ocho de ellas.

Según estas alegaciones, este sitio web está registrado por la compañía Global China Networks LLC y es operada por un tal Terri Gibson, residente en Hollywood, Florida, con el que la compañía ha intentado contactar, hasta el momento sin éxito. Mattel insiste en que esta empresa o persona "ha utilizado un dominio en la red ya registrado y protegido para beneficiarse ilícitamente, dañando además, el nombre de la empresa".

El pleito presentado por Mattel pide a este Tribunal la transferencia o devolución del registro de este dominio o nombre a Mattel, y el pago, por daños ocasionados a su imagen y prestigio, de 100.000 dólares (unos 74.000 euros), además de la devolución de los beneficios conseguidos por esta empresa, Global China Networks, y su fundador, a la marca Mattel.

Mattel finaliza su reclamación recordando que este sitio web "está perjudicando la imagen, cuidadosamente lograda por la marca, desde que su creadora, y co-fundadora de la compañía, Ruth Handler, ideara esta muñeca en 1959, después de descubrir que su propia hija, Bárbara, prefería para jugar los recortes de papel de las imágenes femeninas adultas a las muñecas con aspecto de bebés".