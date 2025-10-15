EEUU prohíbe la entrada al país a seis extranjeros por hacer "comentarios despectivos" sobre Charlie Kirk

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han prohibido la entrada al país a seis extranjeros por realizar "comentarios despectivos" sobre el comentarista ultraderechista Charlie Kirk, que fue asesinado en septiembre durante un discurso en un campus universitario del estado de Utah.

El Departamento de Estado ha indicado en un comunicado que los seis extranjeros tienen nacionalidad alemana, mexicana, argentina, sudafricana, brasileña y paraguaya, y ha matizado que la decisión ha sido adoptada tras revisar sus publicaciones en redes sociales, en las que criticaban a Kirk, ahora condecorado por la Administración de Donald Trump.

"Un ciudadano alemán celebró la muerte de Kirk y trató de justificar su asesinato, diciendo que cuando los fascistas mueren, los demócratas no se quejan", afirma el Departamento de Estado, que ha confirmado que su visa ha sido revocada.

En este sentido, las autoridades han asegurado que Estados Unidos "carece de obligación de acoger a ciudadanos extranjeros que desean la muerte un estadounidense" y han asegurado que seguirán identificando a todos aquellos que "celebren el asesinato atroz" de Kirk, que murió de un disparo y era acusado por sus detractores de ser racista, homófobo, sexista y tránsfobo.

No obstante, era un gran seguidor de Trump, que ha alabado su trabajo y ha acusado a la "izquierda radical" de estar detrás del ataque.