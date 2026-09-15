EEUU reconoce oficialmente que cuenta con armas de "control espacial" desplegadas en órbita

Archivo - El secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, en una fotografía de archivo - Mattie Neretin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han confirmado el despliegue de armas de "control espacial" en órbita y han resaltado que estas capacidades permiten "defender" al país frente a "acciones adversarias hostiles", en el primer reconocimiento oficial por parte de Washington sobre estas capacidades.

"Hoy seguimos garantizando que estamos preparados para hacer frente a los desafíos de amenazas en evolución, dondequiera que estas surjan", ha dicho el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, quien ha resaltado que "Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios".

Meink ha destacado durante la conferencia Air, Space and Cyber Conference que el anuncio es intencionado y que las palabras elegidas para el mismo "están muy bien pensadas". "Es crucial que mantengamos nuestro dominio, no solo en el aire, sino en el espacio, así que tuvimos que dar pasos para garantizar que si somos amenazados, podemos hacer frente a la situación", ha sostenido.

Sin embargo, ha declinado dar más detalles sobre estas capacidades militares y ha argumentado que, si bien reconocer la existencia de este armamento situado en órbita puede ser disuasorio, "hablar de los detalles de lo que se está haciendo no beneficiaría a esa disuasión", según una nota publicada por la propia conferencia a través de su página web.

"No vamos a hablar de los detalles de lo que estamos haciendo, ni de si hemos realizado pruebas o no, ni de nada por el estilo", ha recalcado. "Simplemente diría que el entorno espacial es crucial para la seguridad militar y económica, y debemos asegurarnos de que Estados Unidos pueda operar libremente en él", ha apostillado Meink.

Por su parte, un portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense ha remarcado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión ABC que "estas capacidades pueden ser usadas para propósitos ofensivos y defensivos, según ordenen los comandantes de combate".

"Estados Unidos ha advertido sobre las pruebas y la puesta en servicio de armas rusas y chinas desde 2007. A raíz de sus acciones, ya no cabe duda de que el espacio es un ámbito de operaciones bélicas", ha destacado este portavoz.

"La comunicación abierta refuerza la disuasión, evita errores de cálculo por parte del adversario y normaliza las operaciones espaciales a la par de las de los demás componentes de las Fuerzas Armadas", ha apostillado, en medio de las preocupaciones internacionales sobre una posible militarización del espacio y una nueva carrera armamentística.