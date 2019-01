EEUU rehúsa aclarar si sopesa enviar tropas a Colombia tras la 'filtración' de Bolton

Publicado 29/01/2019 20:52:25 CET

WASHINGTON, 29 Ene. (Reuters/EP) -

El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, ha rehusado aclarar este martes si Estados Unidos planea un despliegue militar en Colombia, tal y como se desprende de un apunte realizado en un cuaderno personal que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dejó ver en un aparente despiste.

"5.000 solados a Colombia", es la nota que se podía leer en el bloc que Bolton llevó a la rueda de prensa que dio el lunes para anunciar las nuevas sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, que se dirigen específicamente contra la petrolera estatal, PDVSA.

Esta simple frase ha desatado las especulaciones en un momento en el que la mayoría de los países americanos, capitaneados por Estados Unidos, ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela aumentando así la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para que convoque elecciones "libres".

Ante la deriva de la crisis venezolana, en estas semanas se ha hablado de una posible intervención militar en Venezuela que todos los gobiernos regionales han rechazado en sus declaraciones públicas. De momento, los llamamientos se han dirigido a las fuerzas venezolanas para que se posicionen junto a Guaidó.

Interrogado sobre el significado del apunte de Bolton, Shanahan se ha limitado a contestar que es algo que no ha hablado con el consejero presidencial. "No lo he discutido con Bolton", ha dicho en una rueda de prensa celebrada este martes en el Pentágono.

Desde Bogotá, el ministro de Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, ha sido más claro. "Ese tema no se ha tocado", ha contestado a una pregunta de Reuters sobre un posible despliegue militar de Estados Unidos en suelo colombiano. "Desconocemos la razón y el alcance de esa mención a Colombia. No sabemos absolutamente nada más", ha subrayado.

Bogotá y Washington tienen una estrecha cooperación en materia de seguridad que se centra en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Fuentes de seguridad han indicado que el acuerdo vigente autoriza la presencia 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos en Colombia.