EEUU repudia el centenario de Fidel Castro, un "completo fracaso" para el pueblo cubano

Archivo - Fidel Castro con una médico cubana - EUROPA PRESS/ROBERTO CHILE/CUBADEBATE - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, ha trasladado su rechazo a las conmemoraciones del centenario del nacimiento de Fidel Castro, un hombre que representó "un completo fracaso" para el país.

"Fidel Castro fue un completo fracaso en todo excepto a la hora de destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente", ha denunciado Rubio en un mensaje publicado en las postrimerías de las conmemoraciones, este pasado jueves, del nacimiento de Castro, el 13 de agosto de 1926.

Rubio, hijo de migrantes cubanos, lleva años en pie de guerra contra las autoridades de la isla, primero como diputado y senador por Florida, y ahora como jefe de la diplomacia estadounidense; cargo desde que el que ha supervisado un bloqueo todavía más duro contra Cuba, origen de una gravísima crisis energética que La Habana denuncia como un crimen contra la población.

El secretario de Estado ha aprovechado además para mandar una nueva advertencia a las actuales autoridades cubanas, en especial al presidente Miguel Díaz-Canel.

"Cualquiera que intente seguir sus pasos debería reconsiderar su posición con mucho cuidado, porque ellos mismos también se están condenando al fracaso", ha avisado Rubio en un mensaje publicado en redes sociales.