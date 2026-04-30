EEUU sanciona al expresidente de RDC Joseph Kabila por su apoyo al M23

Archivo - El expresidente congoleño Joseph Kabila - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves sanciones contra el expresidente de República Democrática del Congo (RDC) Joseph Kabila por su apoyo a la Alianza Río Congo, encabezada por el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

"El presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump sigue allanando el camino para la paz en la República Democrática del Congo y ha dejado claro que quienes sigan sembrando inestabilidad sufrirán las consecuencias", ha indicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Kabila ha proporcionado "apoyo financiero" a la Alianza, además de "alentar a las tropas del Ejército de RDC a desertar y unirse" a los rebeldes, mientras que también "intentó lanzar ataques desde fuera" del país contra las fuerzas congoleñas, si bien sus esfuerzos "no tuvieron éxito", según ha indicado el Tesoro.

De la misma forma, ha acusado al expresidente --que permaneció en el poder desde 2001 hasta 2019, si bien prolongó su mandato dos años retrasando de forma inconstitucional las elecciones-- de conspirar para encontrar un candidato presidencial que se pueda oponer al actual mandatario, Félix Tshisekedi.

Kabila regresó al país en abril de 2025, citando como motivo de su decisión "la degradación del contexto de seguridad", si bien permanecía en paradero desconocido tras participar en varios actos públicos en la capital de la provincia congoleña de Kivu Norte, Goma, donde se encuentra ahora "bajo la protección del M23".

Un tribunal militar condenó en septiembre de 2025 a Kabila por crímenes de guerra, traición y participación en una insurrección por ser el "líder indiscutible" de la Alianza tras consider probado que realizó inspecciones en los centros de entrenamiento del M23.