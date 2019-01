EEUU ve insuficiente las propuestas de Rusia para mantener el tratado de armas nucleares

Publicado 16/01/2019 19:02:59 CET

BRUSELAS, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Administración estadounidense de Donald Trump ve insuficientes las propuestas de Rusia para garantizar que cumple con el Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio (INF) porque no son verificables y ha avanzado a los aliados que seguirá adelante con su retirada del pacto.

"Lamentablemente, pero sin sorpresas, no pudimos lograr ningún acuerdo nuevo", ha explicado la subsecretaria estadounidense para el Tratado INF, Andrea Thompson, en una rueda de prensa desde la sede de la OTAN, en Bruselas, donde ha informado a los aliados de su reunión del martes con el viceministro de Exteriores ruso en Ginebra.

"No vemos ninguna indicación de que Rusia vaya a escoger volver al cumplimiento" del Tratado, ha remachado, dejando claro que Rusia debe elegir entre su sistema o mantener el Tratado. "No puede tener ambos", ha insistido, dejando claro que el contexto "no es propicio" para abordar la renovación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START).

La Administración estadounidense dio a principios de diciembre un plazo de 60 días a Rusia --a petición de los aliados-- para cumplir el Tratado nuclear antes de suspender sus obligaciones y activar su salida del pacto tras denunciar la "violación material" del mismo por su polémico misil de crucero SSC-8.

"El tiempo se está agotando. Los 60 días se van a terminar. Luego será el momento de que Rusia sepa que notificaremos su violación y la retirada de América", ha avisado la embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, que ha esgrimido que Estados Unidos necesita "información verificable de que no están violando" el Tratado, algo que "no se ha producido todavía".

"Seguiremos cumpliendo nuestras obligaciones en virtud del Tratado y una vez que tomemos esta decisión, seguiremos los pasos claramente definidos en el Tratado", ha agregado la subsecretaria estadounidense, que ha asegurado que Estados Unidos suspenderá por lo pronto sus obligaciones en virtud del Tratado "para el 2 de febrero" como "remedio".

Thompson ha admitido que Moscú ha hecho "propuestas" pero "su cumplimiento con el Tratado no podía ser plenamente verificado" y ha recordado que "lo central es el alcance del sistema". "Ofrecieron un 'briefing' y una exposición estática", ha explicado, dejando claro que una exposición del misil no permite determinar "el alcance".

"Necesitamos ver el misil y una prueba, no en un entorno controlado por sus militares (rusos), que controlarían sus resultados", ha precisado.

La OTAN y Rusia mantendrán "probablemente" el miércoles una reunión, según han avanzado fuentes diplomáticas.

Estados Unidos asegura que lleva más de cinco años denunciando el incumplimiento del Tratado INF por parte de Rusia, algo que ha abordado al menos en 30 ocasiones a alto nivel con Rusia, que sólo reconoció su existencia en noviembre de 2017 pese a que lleva haciendo pruebas desde mediados del 2000 y desplegó múltiples sistemas a finales de 2018.

La embajadora estadounidense ha recordado que Estados Unidos aprobó una ley en 2017 para destinar financiación para dotarse de "un mecanismo defensivo" respetando los términos del Tratado y no ha querido anticipar plazos para su desarrollo, insistiendo en que antes habrá que aclarar "qué tipo de sistema" desarrollará. "Esto está en una fase muy inicial porque hemos cumplido con el Tratado", ha recalcado, recordando que una vez que Estados Unidos suspenda sus obligaciones con el Tratado en 60 días podría "avanzar" con su sistema.

"Pero los rusos todavía tienen seis meses antes de que la retirada final" del Tratado por parte de Estados Unidos, plazo en el que todavía podría "salvar" el pacto, ha remachado.