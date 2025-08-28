Egipto critica la "intransigencia" de Israel ante la falta de acuerdo para un alto el fuego en Gaza

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, durante una conferencia internacional sobre Palestina en Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Lev Radin

El Cairo recalca que trabaja junto a Qatar con el objetivo de "detener el genocidio" en la Franja

El Gobierno de Egipto ha criticado este jueves la "intransigencia israelí" en las conversaciones para intentar alcanzar un nuevo acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, después de que Israel haya dejado por ahora sin respuesta el anuncio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) aceptando la última propuesta presentada por los mediadores, encabezados por El Cairo y Doha.

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelati, ha indicado en una rueda de prensa en El Alamein junto a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, que Egipto y Doha continúan sus esfuerzos "incansables", en coordinación con Estados Unidos, con el objetivo de "detener el genocidio en Gaza y alcanzar un acuerdo".

"Estamos trabajando para detener la hambruna y la campaña sistemática de hambre que tiene lugar en la Franja de Gaza, donde se usa el hambre como un arma y un castigo colectivo", ha recalcado, antes de afirmar que "el desplazamiento de los palestinos es totalmente inaceptable bajo cualquier pretexto o nombre", según ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Las palabras de Abdelati llegan apenas dos días después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, apuntara que Israel "parece no querer llegar a un acuerdo" y reclamara a la comunidad internacional que "presione" al Gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu para alcanzar un pacto, después de que el Ejército israelí rompiera el marzo el alcanzado en enero con Hamás.

El , ha afirmado que "lo que Hamás ha aceptado es idéntico a lo que Israel aceptó". "La pelota está en el tejado de Israel, pero parece que no quiere alcanzar un acuerdo", ha dicho, antes de recalcar que "Israel debe responder a la propuesta que está sobre la mesa, aunque no parece querer hacerlo".

Al Ansari explicó que Qatar no ha recibido hasta ahora "una respuesta oficial israelí, ni de aceptación ni de rechazo" a la propuesta existente, al tiempo que puntualizó que el Gobierno de Israel tampoco ha presentado "una propuesta alternativa".

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 63.000 palestinos muertos, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.