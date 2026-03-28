Egipto impone un toque de queda comercial desde este sábado como medida de ahorro energético

Interior de una tienda en El Cairo, la capital de Egito - Europa Press/Contacto/Ahmed Gomaa

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades egipcias impondrán desde este sábado un toque de queda comercial, que implicará el cierre de la actividad comercial desde las nueve de la noche en todo el país, como medida de ahorro energético, en el marco de la subida generalizada de los precios del petróleo como consecuencia del bloqueo del estrecho de Ormuz.

La medida llega después de que el valor de las importaciones de gas y combustible en el país árabe haya aumentado "aproximadamente 1.100 millones de dólares mensuales" debido a las tensiones en Oriente Próximo, según ha informado el diario 'Egypt Independent'.

Además de la subida de precio por la crisis regional desatada por la ofensiva lanzada contra Irán por Estados Unidos e Israel, las autoridades egipcias han apuntado también a la necesidad de "reducir la presión sobre la red eléctrica nacional", según recoge el medio.

Así, desde este sábado la actividad comercial se detendrá a partir de las nueve de la noche. Quedarán exentas del toque de queda las farmacias, hospitales y centros médicos; las tiendas de alimentación; el sector industrial; y otros servicios esenciales como las gasolineras.

El toque de queda afectará a los restaurantes y cafeterías, que dejarán de ofrecer sus servicios a la citada hora --salvo jueves y viernes, que se prolongará hasta las diez de la noche--. No obstante, los servicios de entrega a domicilio seguirán operando las 24 horas del día.

El anuncio del Gobierno egipcio se produce en un momento de incertidumbre en torno a los precios del petróleo. La casi paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico controlado por Irán por donde circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial de crudo, ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción.

El precio del barril Brent, de referencia en Europa, ha alcanzado este viernes los 112,6 dólares, mientras que el de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se ha encarecido hasta los 99,46 dólares por barril, en medio de los contradictorios anuncios de Estados Unidos esta semana sobre conversaciones con Irán.