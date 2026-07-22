Ejecutado en Irán un hombre por "acciones operativas" en favor de Israel y EEUU durante las últimas protestas

Archivo - Banderas de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado a muerte por pertenencia a "un grupo terrorista contrarrevolucionario" implicado en "acciones operativas" en favor de Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales registradas entre diciembre de 2025 y febrero de este año.

El hombre, identificado como Mehdi Janaki, ha sido ajusticiado a primera hora del día después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia de muerte, dictada tras un proceso abierto después de su detención en su vivienda en Karaj, donde las fuerzas de seguridad hallaron armas, municiones, granadas y explosivos.

Según la informaciones recogidas por el portal iraní de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial del país, el hombre habría confesado que se unión en 2023 a un "grupo terrorista" y que mantuvo contactos a través de Internet con un hombre identificado como líder de dicha formación no identificada. Posteriormente, recibió formación sobre la fabricación de explosivos caseros.

Asimismo, las autoridades sostienen que el hombre se hizo con armas y municiones en un lugar en el que estaban almacenadas y que le fue comunicado por su contacto, antes de especificar que estas armas fueron usadas en varios tiroteos y ataques registrados durante los disturbios en las citadas protestas.

Por ello, Janaki fue sentenciado a muerte en línea con la legislación sobre "espionaje y cooperación" con Israel y Estados Unidos, un fallo que ha sido confirmado por el Supremo tras considerar que "el veredicto cumple con los estándares legales".

Las autoridades iraníes han confirmado más de 3.100 muertos en las protestas --entre ellos 600 "terroristas" y más de 2.400 civiles y agentes de las fuerzas de seguridad-- y han responsabilizado a fuerzas externas de avivar la violencia en las manifestaciones con el fin de justificar una posible intervención de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el 5 de abril que su Gobierno envió armas a manifestantes durante las protestas con la esperanza de fomentar un levantamiento contra las autoridades, lo que llevó a Teherán a subrayar que estas palabras suponen un espaldarazo a la versión oficial sobre la implicación de personas armadas en las movilizaciones.

Estados Unidos e Israel lanzaron finalmente el 28 de febrero una ofensiva sorpresa contra Irán en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para lograr un nuevo acuerdo nuclear. Si bien hay un alto el fuego desde abril y las partes firmaron en junio un memorando de entendimiento, desde hace once días se han registrado nuevos intercambios de ataques.