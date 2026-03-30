Ejecutados dos hombres condenados por tener vínculos con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este lunes de que dos hombres han sido ejecutados tras ser condenados por tener vínculos con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI), a la que Teherán considera un grupo terrorista.

Así, han indicado que los dos habían sido condenados a la pena capital tras ser hallados culpables de "planear atentados con el uso de artefactos explosivos improvisados en Teherán, la capital del país", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim.

Los dos hombres han sido identificados como Akbar Daneshvarkar y Mohamad Taghvi Sangdehi y, según la acusación, tenían el objetivo de "enfrentarse a las fuerzas de seguridad iraníes tras ponerse en contacto con el líder del PMOI a través de Telegram.

Durante una serie de redadas, las fuerzas de seguridad han hallado artefactos explosivos en las viviendas de los acusados, que habrían estado usando los documentos de identidad de "hermanos y conocidos" para no ser identificados.

La PMOI fue fundada en 1965 y participó activamente en la revolución que derrocó al sha Reza Pahlevi. Con un discurso islamista mezclado con una adaptación de la ideología marxista, combatió del lado del régimen de Sadam Husein en la guerra con Irán entre 1980 y 1988 tras denunciar las acciones de la cúpula religiosa instaurada por los ayatolás.

En 1981, el grupo organizó supuestamente el atentado que acabó con la vida del entonces presidente de Irán, Mohamad Alí Rayaí, y el primer ministro, Mohamad Yavad Bahonar.

El grupo fue perseguido por las autoridades religiosas instauradas en Irán, lo que llevó al entonces líder del grupo, Masud Rajavi, a alcanzar en 1986 un pacto con Huseín en plena guerra entre ambos países, tras lo que el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini, ordenó la ejecución de supuestos miembros y simpatizantes de la organización.