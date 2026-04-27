El Ejército de Israel limita a 1.500 personas las reuniones durante un día en el norte del país

Archivo - Trabajadores de emergencias trabajan en el lugar del impacto de un misil en el norte de Israel - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha decretado a última hora de este domingo una limitación de 1.500 personas como máximo para cualquier reunión que se celebre hasta la noche del lunes en zonas fronterizas y en una serie de comunidades ubicadas también en el norte del país, en una nueva medida de seguridad decretada en el marco de la campaña militar en Líbano.

"Tras una evaluación de la situación realizada por el Comando del Frente Interno, se ha decidido actualizar la política de defensa", ha indicado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado en el que apunta que "en la zona de la línea de confrontación y en las comunidades de Meron, Bar Yohai, Or Hagnuz y Safsupa, se aplicará un límite de reuniones de hasta 1.500 personas".

Estas directrices están vigentes desde la noche del domingo 26 "hasta el lunes 27 de abril a las 20.00 (hora local)", reza la nota en la que el Ejército de Israel ha instado a la población a "seguir las directrices publicadas" por las autoridades en sus canales oficiales.