El Ejército de Israel mata a un presunto miembro del brazo militar de Hamás en el sur de Gaza

Un bombardeo de Israel en ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Hassan Alzaanin

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha anunciado este viernes la muerte de un dirigente del brazo militar de Hamás en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en un ataque perpetrado en la víspera contra esta localidad.

Una portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ella Waweya, ha señalado en redes sociales que el fallecido es Hudhaifa Jaled Suleiman Qarara, al que ha descrito como "comandante de la Brigada Jan Yunis, brazo militar de la organización terrorista Hamás".

Como en otras ocasiones, el Ejército ha acusado a este presunto combatiente de Hamás de "impulsar complots terroristas" contra sus fuerzas en la zona, donde "participó en el entrenamiento de miembros, el transporte de armas por todo el sur de Gaza y el fortalecimiento de las capacidades de Hamás".

"Representaba una amenaza para nuestras fuerzas y fue eliminado en un ataque aéreo. Las fuerzas de las FDI (...) continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ha asegurado.