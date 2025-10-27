El Ejército de Israel mata a tiros a un palestino cerca de Hebrón, en Cisjordania

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado a tiros a un joven palestino en los alrededores de la ciudad cisjordana de Hebrón, sin que por el momento las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado sobre este nuevo incidente, en medio del aumento de la violencia y las incursiones desde 2023.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha afirmado que el fallecido es Mohamad Tahaya Shaur, de 20 años, mientras que fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han especificado que fue tiroteado por las tropas israelíes en el cruce de Meitar, cerca de Al Dhahiriya.

Naciones Unidas afirmó la semana pasada que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que esta cifra --que incluye a 213 menores de edad-- supone ya el 43 por ciento de todos los palestinos muertos a manos de las tropas de Israel y colonos en Cisjordania en las últimas dos décadas, en una muestra del aumento de los ataques, que había empezado ya incluso antes del 7-O.