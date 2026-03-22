El Ejército israelí asegura haber matado a diez integrantes de Hezbolá en el sur de Líbano

Tropas israelíes estacionadas en la frontera con Líbano - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha informado este domingo de la muerte de diez "terroristas" que pertenecían al partido-milicia chií libanés Hezbolá durante una operación sobre el terreno en el sur de Líbano, en la que también han allanado infraestructura y localizado armas pertenecientes a la organización.

"Soldados de la Brigada 7 han eliminado a más de diez terroristas de la organización terrorista Hezbolá que representaban una amenaza inmediata para nuestras fuerzas", han comunicado las Fuerzas Armadas en un comunicado que no especifica cuándo se produjeron estas operaciones.

Asimismo, las tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano han localizado una "estructura" que servía como punto de encuentro para miembros de Hezbolá. A su vez, se han encontrado "numerosas armas" en la zona utilizadas por la organización en sus ataques contra Israel, según han detallado las Fuerzas Armadas.

"El Ejército israelí continuará actuando con firmeza contra la organización terrorista Hezbolá, que ha decidido unirse a la campaña y operar auspiciado bajo el régimen terrorista iraní, y no permitirán que se cause daño a los ciudadanos del Estado de Israel", concluye el comunicado castrense.

Israel ha lanzado una intensa ofensiva con bombardeos y despliegue de tropas en Líbano tras el lanzamiento de cohetes por milicianos de Hezbolá contra territorio israelí como represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. En total, ya son 1.024 los muertos y 2.740 los heridos como consecuencia de los ataques israelíes en el país árabe, según el último balance del Ministerio de Sanidad libanés.

Pese a la actual escalada, el Ejército israelí ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra el país vecino a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Israel ha argumentado en todo este tiempo que actúa contra Hezbolá y asegurado que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.