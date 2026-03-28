El Ejército israelí derriba la casa del palestino que mató a un militar israelí con un camión en septiembre

Derribo de una casa en repesalia por un atentado en Cisjordania - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este sábado de que han demolido la vivienda de un palestino, Mahmud al Qadi, quien mató a un militar israelí con su camión el pasado 28 de septiembre en Yit, cerca de Nablús, en el norte de Cisjordania.

"Efectivos de la Brigada Shomron de las FDI (Fuerzas de Defensa de Irsael) con ayuda de la Policía Fronteriza de Judea y Samaria destruyeron en la noche del viernes el apartament en el que vivía el terrorista que perpetró un atentado con atropello en el cruce de Yit en el que murió el sargento Inbar Avraham Kab", ha informado el Ejército en un comunicado.

Las Fuerzas Armadas israelí han manifestado su intención de "seguir actuando para frustrar el terrorismo en Judea y Samaria (Cisjordania) y para disuadir a los terroristas que han actuado para hacer daño a civiles y soldados de las FDI".

El objetivo es disuadir a los palestinos de perpetrar este tipo de ataques porque los mismos afectarán a sus familiares, lo cual ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por considerarlo un castigo colectivo.