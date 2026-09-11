El Ejército israelí rechaza las acusaciones en el documental 'Naza' sobre el uso de IA en ataques en Gaza

El photocall de los directores de 'Naza', Yuval Abraham y Rachel Szor - MARIA LAURA ANTONELLI / AGF / ZUMA PRESS / EUROPA

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha rechazado este viernes las acusaciones formuladas por militares en condición de anonimato en 'Naza', el nuevo documental de dos de los directores de 'No Other Land', Yuval Abraham y Rachel Szor, sobre el uso de Inteligencia Artificial (AI) para perpetrar ataques contra civiles en la Franja de Gaza.

"El Ejército rechaza categóricamente estas acusaciones. Según lo publicado, la película se basa en testimonios anónimos de personas cuya identidad no ha podido ser verificada; esto incluye si realmente prestaron servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), qué funciones tuvieron o si estuvieron involucradas en los hechos sobre los que se vertieron las acusaciones", ha precisado en un largo comunicado.

La autoridad castrense israelí ha cuestionado las afirmaciones realizadas por soldados entrevistados en condición de anonimato en el documental "sobre estrategia nacional y militar" al considerar que sobrepasa "claramente el conocimiento de militares de bajo rango".

De la misma forma, ha querido dejar claro que resulta incoherente que efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar hayan presenciado o participado en determinados escenarios descritos en la película, haciendo referencia a situaciones en las que los soldados supuestamente entrevistados para el documental no habrían intervenido "por definición".

"También se evidencia un uso incorrecto de la terminología jurídica por parte de personas que no son profesionales del Derecho, así como contradicciones internas e incoherentes, como afirmar que los daños no intencionados derivados de ataques legítimos se ejecutaron de forma deliberada o constituyeron un 'genocidio', demostrando un desconocimiento de estos términos", ha argüido.

El Ejército ha aclarado que opera en Gaza "para proteger a los civiles israelíes y dirige su actividad militar contra organizaciones terroristas", principalmente el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "de conformidad con el Derecho Internacional y las leyes de los conflictos armados".

"En este contexto, las FDI atacan objetivos militares y realizan esfuerzos sin precedentes para minimizar los daños a la población civil. Hamás sigue operando de manera sistemática desde el entorno civil, integrando a sus combatientes e infraestructura militar entre la población y usando zonas civiles con fines terroristas", ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que si surgen "sospechas concretas de infracciones a la ley por parte de un soldado", el Ejército "asume el compromiso pleno de investigarlas y llevar a los responsables ante la Justicia mediante mecanismos de control independientes".

"Cualquier soldado que presencie una violación de la ley está obligado por orden militar a denunciarla para evaluar la apertura de una investigación. Esto se aplica igualmente a las personas entrevistadas en la película", ha dicho.

DECISIONES TOMADAS POR HUMANOS

El Ejército ha asegurado así que las decisiones relativas a ataques en la Franja de Gaza son tomadas "exclusivamente" por personal "humano", en virtud de las directrices militares, y "nunca por una Inteligencia Artificial".

El documental --producido por 'The Guardian' y cuyo nombre hace referencia a un término militar sobre "bajas colaterales"-- ha conmocionado al Festival de Cine de Venecia, donde los espectadores aplaudieron a los directores durante casi 25 minutos tras su estreno, la ovación más larga jamás registrada. La película es candidata al León de Oro.

En 80 minutos, 'Naza' analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de Inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos. Según denuncian sus directores, este engranaje funciona como un sistema a gran escala que provoca deliberadamente la muerte de cientos de víctimas civiles colaterales en un solo ataque.