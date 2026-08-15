El Ejército ucraniano lanza misiles de largo alcance contra distintos puntos de Rusia, incluyendo un aeródromo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Marko Dimic / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Ucrania ha lanzado este sábado un ataque contra una instalación de la corporación estatal de la administración espacial rusa en la región de Samara, otro contra el aeródromo de Savasleika, ubicado en la provincia de Nizhni Nóvgorod, y un tercero contra una instalación petrolera en Ust-Luga, en la provincia de Leningrado.

"Hoy tenemos nuevos resultados significativos de nuestros ataques de precisión. En la región rusa de Samara, una de las instalaciones clave de Roscosmos --el Centro del Progreso, que estaba involucrado, entre otras cosas, en la producción de productos electrónicos-- ha sido destruida. Se utilizaron misiles 'Flamingo'; este es un gran logro. La distancia desde nuestra frontera es de unos 900 kilómetros", ha explicado el presidente, Volodimir Zelenski.

El mandatario ha informado de que los misiles de largo alcance también han alcanzado el aeródromo de Savasleika, utilizado por las tropas rusas para "atacar ciudades y pueblos" en su país. "Esto está a unos 700 kilómetros de Ucrania", ha precisado.

De la misma forma, las tropas rusas han lanzado misiles sobre una instalación petrolera en la ciudad de Ust-Luga, ubicada a más de 800 kilómetros de la frontera ucraniana. "Nuestro plan de sanciones (en alusión a los misiles) de largo alcance contra Rusia para esta guerra se está implementando, y es importante que se reduzca el potencial ruso para la guerra", ha aseverado.