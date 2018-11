El Ejército yemení avanza hacia el bastión de Hodeida entre advertencias de una nueva catástrofe humanitaria

Publicado 04/11/2018 16:02:16 CET

ADÉN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Yemen se encuentra a menos de cuatro kilómetros de la ciudad portuaria de Hodeida, bastión de los rebeldes huthi y línea vital de suministros para la población de un país que se encamina hacia una nueva catástrofe humanitaria.

La coalición aliada de los militares que encabeza Arabia Saudí ha desplegado miles de tropas para recuperar la ciudad, un punto de entrada vital para las importaciones y un salvavidas para millones de yemeníes después de más de tres años de guerra.

Los combates se centran de nuevo en el aeropuerto, que la coalición no pudo aprovechar en una ofensiva anterior, en la entrada este de la ciudad y cerca de la universidad, al sur del puerto.

"Esta es la primera vez que los choques llegan a este punto (la universidad)", según una fuente militar yemení pro coalición.

La coalición tiene intención de apoderarse de la ciudad, fuertemente defendida, sin causar grandes bajas dado el escrutinio de Naciones Unidas y la comunidad internacional por la brutalidad de las acciones saudíes, habitualmente acusados de ejecutar bombardeos sin tener en cuenta la presencia de civiles.

Según la ONU, además, la mitad de la población de Yemen, unos 14 millones de personas, pronto podría estar al borde del hambre por un conflicto abierto en 2015 y considerado una guerra de poder a través de terceros entre Arabia Saudí e Irán, estos últimos mecenas de los huthi.

CATÁSTROFE

El director regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Oriente Próximo y el Norte de África, Geert Cappelaere, ha asegurado este viernes que los niños yemeníes están muriendo de hambre y enfermedades debido a que los camiones que suministran ayuda están bloqueados.

Cappealaere ha descrito escenas "desgarradoras" de niños demacrados en hospitales en la principal ciudad portuaria de Hodeidah y en la capital, Saná.

"Tenemos pruebas de que hoy en Yemen, cada 10 minutos un niño menor de 5 años se está muriendo por enfermedades prevenibles y por desnutrición aguda grave", ha señalado Cappelaere a Reuters.

Según Cappelaere, 1,8 millones de niños yemeníes están desnutridos y más de 400.000 de ellos padecen malnutrición aguda grave, una enfermedad potencialmente mortal que les deja esqueléticos y con pérdida de músculo.

"Pero hay más. Mucho niños están muriendo de enfermedades prevenibles por vacunación. Hoy en día, no más del 40 por ciento de los niños en todo Yemen están siendo vacunados", ha aseverado el director regional de UNICEF.

El sarampión, el cólera y la difteria pueden ser mortales para los niños, especialmente para los menores de cinco años, y son exacerbados por la desnutrición.

"Debido a esta brutal guerra, debido a los obstáculos, las obstrucciones que se están realizando, desafortunadamente no es posible hacer mucho más", ha recalcado Cappelaere. "Es posible que aún no estemos al nivel de una hambruna, pero no debemos esperar hasta que hayamos declarado una hambruna para intensificar y presionar a las partes en el conflicto para detener esta guerra sin sentido", ha aseverado.