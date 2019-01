El ELN apela a Uribe para que el Gobierno de Duque reactive el diálogo de paz con la guerrilla

Publicado 08/01/2019 17:49:13 CET

El jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 'Pablo Beltrán', ha reclamado al ex presidente colombiano Álvaro Uribe un gesto favorable al proceso de paz para que el Gobierno de Iván Duque, su delfín político, reactive el diálogo.

Las conversaciones de paz con el ELN comenzaron en febrero de 2017 bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero su sucesor en el cargo, que las suspendió en agosto, cuando llegó a la Presidencia de Colombia, y se ha negado a reanudarlas hasta que la guerrilla cese su actividad criminal y libere a los secuestrados.

"Nosotros llevamos cinco meses acá (en La Habana) esperando a que el presidente nombre a su delegación", ha lamentado 'Pablo Beltrán', en una entrevista concedida este martes a Caracol Radio.

El líder insurgente ha reconocido que la actitud del Gobierno de Duque ha generado "muchas dudas" en las filas del ELN, que funciona como una especie de federación guerrillera, lo que dificulta su actuación en bloque.

"Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para que se reanude", ha afirmado, reprochando al Gobierno que hasta ahora se ha limitado a "poner 'peros' y condiciones" sin hacer "nada".

'Pablo Beltrán' ha admitido que "el diálogo de paz está en cuidados intensivos" y ha considerado que el único capaz de reavivarlo es Uribe, fundador de Centro Democrático, el partido de Duque.

"Si él dice que hay mesa, hay mesa; y, si no, no hay mesa (...) Las cosas se mueven porque el ex presidente las empuja (...) En este caso y en cualquier otro, es el que tiene la última palabra", ha sostenido.

Interrogado sobre si cree que Uribe es en realidad quien gobierna Colombia, ha contestado que "más que un político es un estadista de larga trayectoria que sabe manejar este país mucho más que el presidente que hay ahora".

Lo más probable es que el llamamiento del ELN a Uribe no surte efecto porque el antiguo mandatario es una de las voces más críticas con el proceso de paz, aunque durante su Gobierno también intentó negociar con las guerrillas.

Así las cosas, el jefe negociador no ha descartado que el diálogo de paz permanezca congelado hasta que haya un nuevo Gobierno, es decir, en cuatro años. Entretanto, ha aclarado, el ELN se dedicará a "esquivar la maquinaria militar" pero mantendrá su "compromiso" con la búsqueda de una paz pactada.

GUERRILLEROS EN VENEZUELA

Por otro lado, se ha referido a la carta que el Ministerio de Exteriores ha enviado al Gobierno de Nicolás Maduro para que verifique y comunique la presencia de guerrilleros del ELN en Venezuela y, en su caso, haga efectivas las órdenes de detención en su contra.

'Pablo Beltrán' ha asegurado que "los mandos del ELN están con sus unidades donde deben estar, o sea, en Colombia. No obstante, ha reconocido que los guerrilleros suelen cruzar la frontera para el contrabando, señalando también a las fuerzas colombianas.