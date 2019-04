El embajador ruso afirma ante un superviviente del Novichok que estarían "todos muertos" si hubiera sido Rusia

Publicado 07/04/2019 19:04:41 CET

LONDRES, 7 Abr. (Reuters/EP) -

El embajador ruso en Reino Unido, Alexander Yakovenko, ha explicado ante uno de los supervivientes del ataque con un agente químico en Salisbury contra los Skirpal que si realmente Rusia fuera el responsable y hubiera utilizado armas químicas propias estarían "todos muertos".

El superviviente, Charlie Rowley, ha explicado en declaraciones al periódico 'The Sunday Mirror' tras su reunión con el diplomático ruso que éste utilizó este argumento para respaldar la versión de Moscú de que no tuvieron nada que ver con este ataque contra el espía ruso Sergei Skripal y su hija el 4 de marzo de 2018. Ambos fueron hospitalizados graves y Londres no dudó desde un primer momento en señalar a Moscú como responsable.

El propio Rowley quedó expuesto al agente nervioso tras entrar en contacto con un frasco de perfume contaminado. Fue recibido el sábado por Yakovenko, a quien interrogó por qué habían matado a su novia, Dawn Sturgess, fallecida pocas semanas después del ataque. "No me dieron ninguna respuesta. Solo propaganda rusa", ha declarado. "El embajador sigue diciendo que la sustancia no es Novichok de fabricación rusa porque si lo fuera, todos habrían muerto", ha apuntado Rowley tras el encuentro.

La Embajada rusa ha publicado un comunicado en el que apunta que Moscú aspira a una investigación transparente de lo ocurrido y que acusa a las autoridades británicas de "ocultar las circunstancias del incidente".

El propio Yakovenko ha explicado tras el encuentro que han entregado un informe reciente sobre el incidente a Rowley y su hermano, Matthew y ha destacado que las preguntas que han planteado son un indicio de la opacidad de las autoridades británicas.

"Nos preguntaron si Rusia envenenó a los Skripal y si es el único país capaz de fabricar Novichok. Les explicamos todo sobre el tema y yo les expuse de nuevo hechos que prueban que este Novichok puede fabricarse en cualquier laboratorio en Europa, lo que justamente ocurrió en la República Checa y otros países", ha apuntado según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik.

El embajador ha asegurado que los Rowley "no tienen ninguna queja contra Rusia". "Es más, vinieron para pedir que les contaran lo que en realidad está pasando", ha asegurado.

El año pasado la Fiscalía británica identificó a dos ciudadanos rusos que estaban en Reino Unido bajo los pseudónimos de 'Alexander Petrov' y 'Ruslan Boshirov', acusados de intento de asesinato de Skripal en un proceso que sigue adelante con los acusados ausentes. Ambos serían agentes de los servicios secretos rusos que con casi total certeza actuaban por orden de las altas esferas. Rusia sin embargo niega cualquier implicación.