El embajador de Ucrania en Alemania asegura que Berlín ha prometido nuevas entregas de armas

BERLÍN, 11 Dic. (DPA/EP) -

El embajador de Ucrania en Alemania, Oleksi Makeiev, ha asegurado este domingo haber recibido promesas de Berlín sobre la entrega de más armas a Kiev en medio de la invasión rusa, desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Se nos ha asegurado en conversaciones directas la entrega de más armas y municiones. Cuáles, serán anunciadas de forma conjunta en el momento adecuado", ha señalado en declaraciones al diario 'Welt am Sonntag'.

Así, ha dicho que no quiere poner presión diplomática sobre el Gobierno alemán, si bien ha pedido a Berlín unas entregas más rápidas dado que "no hay tiempo para estar esperando armas", tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Makeiev ha detallado que son necesarios sistemas antiáreos y municiones, al tiempo que ha desvelado que hay conversaciones en marcha para la entrega de vehículos de infantería 'Marder' y carros de combate 'Leopard'. "La decisión sobre esto recae sobre el Gobierno alemán", ha sostenido.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha rechazado hasta el momento la posibilidad de entregar carros de combate 'Leopard 2' argumentando que ningún otro país de la OTAN lo ha hecho hasta ahora, mientras que Estados Unidos afirmó el viernes que no ve obstáculos a estas entregas.

Por otra parte, el embajador ucraniano en Alemania ha dicho que Berlín ha prometido que no habrá conversaciones con Rusia sin consentimiento de Kiev. "Se ha asegurado claramente que no habrá negociaciones con Putin si no queremos", ha señalado.

"La paz en Ucrania no puede ser negociada, debe lucharse por ella. Cuando el canciller (alemán) dice que Ucrania recibirá ayuda mientras lo necesita, significa hasta que el último soldado ruso se haya retirado de nuestro territorio, incluido Donetsk, Lugansk y Crimea, se hayan pagado reparaciones y los criminales de guerra sean condenados", ha zanjado.