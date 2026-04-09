Emiratos no registra ataques por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán

Archivo - Destellos de los misiles en vuelo sobre Dubái el pasado 28 de febrero, en las primeras represalias iraníes contra los países del Golfo. - Europa Press/Contacto/Wen Xinnian - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos han señalado este jueves que no ha registrado ataques con misiles ni drones por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán, en una señal de que en principio se está cumpliendo la tregua de dos semanas pactada entre Teherán y Washington.

"El Ministerio de Defensa confirma la ausencia de amenazas aéreas en el espacio aéreo durante las últimas horas. Las defensas antiaéreas emiratíes no detectaron misiles balísticos, misiles crucero ni drones provenientes de Irán", ha indicado en un mensaje en redes sociales, que corta la tendencia de las últimas seis semanas cuando de forma diaria Emiratos ha interceptado proyectiles de origen iraní que han dejado en total trece muertos, incluyendo dos militares emiratíes.

Emiratos ha tenido que hacer frente, como sus vecinos y socios del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, a reiterados bombardeos iraníes contra bases, instalaciones e intereses de Estados Unidos situados en su territorio, en el marco de las represalia tomadas por Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

En todo caso Abu Dabi ha sido el blanco más atacado por Teherán. Sus sistemas antiaéreos han neutralizado 537 misiles balísticos, 26 misiles crucero y 2.256 drones en las últimas semanas, más de 2.800 incidentes en total.

En las primera horas de vigencia del alto el fuego, tanto Emiratos como Arabia Saudí y Kuwait denunciaron incidentes con drones y misiles iraníes, por lo que generó incertidumbre sobre el cumplimiento de la tregua pactada entre Irán y Estados Unidos en los intentos de hacer avanzar la vía diplomática.