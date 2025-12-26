Erdogan promete a Burhan "fortalecer" la cooperación entre Ankara y Sudán

De izquierda a derecha: el jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan - PRESIDENCIA DE TURQUÍA EN X

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha comprometido este a "fortalecer" la cooperación entre su país y Sudán, en el marco de un encuentro mantenido este jueves en Ankara con el jefe del Ejército sudanés y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan.

"La cooperación entre Turquía y Sudán se fortalecerá en muchas áreas, desde el comercio y la agricultura hasta las industrias de defensa y la minería", ha afirmado la Presidencia turca en un comunicado del que se ha hecho eco la agencia de noticias estatal Anadolu.

El mandatario ha lamentado en su encuentro con su homólogo sudanés que el conflicto actual en el país africano está "conduciendo a una de las mayores crisis humanitarias del mundo" y ha asegurado que se están produciendo actos que constituyen "crímenes contra la humanidad, especialmente en El Fasher", la capital histórica de la región de Darfur, donde entre 70.000 y 100.000 civiles están atrapados desde octubre tras la conquista de la ciudad por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).

Erdogan ha incidido por ello en que "se necesitaban tomar medidas serias y decisivas para prevenir" estos crímenes, después de que este grupo paramilitar haya sido acusado de perpetrar una campaña de exterminio contra la población tras culminar meses de asedio previo.

Asimismo, el presidente ha mostrado su respaldo a una tregua en el país africano, afirmando que "Turquía desea preservar la paz, la estabilidad y la integridad territorial en Sudán, y que el objetivo es establecer una paz duradera mediante un alto el fuego". "Turquía seguirá satisfaciendo las necesidades del pueblo sudanés (...) mediante ayuda humanitaria", ha agregado.

Por su parte, el Consejo Soberano de Sudán ha confirmado esta reunión en un comunicado en el que ha incidido en que Burhan fue invitado por su homólogo turco. Ambos dirigentes, señala la nota, abordaron "el desarrollo de las relaciones bilaterales y el impulso de perspectivas de cooperación" entre Ankara y Jartum.

Tras el encuentro, han mantenido una cena de trabajo en la que también han participado los ministros de Exteriores, Defensa y Agricultura --Hakan Fidan, Yasar Guler e Ibrahim Yumakli, respectivamente-- así como el jefe de la Inteligencia turca, Ibrahim Kalin, y otros asesores de la Presidencia turca.

Turquía ha ido dando apoyo de diferente tipo a las Fuerzas Armadas sudanesas, incluida la entrega de drones, a medida que ha ido avanzando una guerra que estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército.

Esta situación provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.