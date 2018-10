Erdogan promete que seguirá compartiendo "nuevas pruebas" del asesinato de Jashogi

Publicado 24/10/2018 12:45:07 CET

ESTAMBUL, 24 Oct. (Reuters/EP) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este miércoles que Turquía seguirá compartiendo "nuevas pruebas" con en fin de esclarecer los "aspectos oscuros" en torno al asesinato del periodista Yamal Jashogi en el consulado saudí en Estambul.

En un discurso en Ankara, el mandatario turco ha señalado que algunas personas no están cómodas con el hecho de que compartiera pruebas sobre la investigación del caso el martes. "Seguiremos compartiendo nuevas pruebas de forma transparente con nuestros homólogos para arrojar luz a los aspectos oscuros de este asesinato", ha asegurado.

Por otra parte, Erdogan ha reiterado que Turquía no permitirá que los responsables del asesinato de Jashogi eviten la justicia, tanto quienes lo ordenaron como quienes lo perpetraron. "Estamos decididos a no permitir que se encubra este asesinato y a asegurarnos de que a todos los responsables, desde quienese lo ordenaron a quienes lo llevaron a cabo, no se les permitirá evitar la justicia", ha subrayado.

Este martes, el presidente turco sostuvo que el asesinato de Jashogi fue "premeditado" y pidió al rey saudí que permita que tanto los autores como los instigadores del mismo sean juzgados en Turquía, ya que el crimen se perpetró "dentro de las fronteras" del país, aunque el consulado sea considerado suelo saudí a efectos de la Convención de Viena.