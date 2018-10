¿Quién es quien en el caso del periodista Yamal Jashogi?

Actualizado 22/10/2018 13:03:06 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista saudí Yamal Jashogi fue asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul en circunstancias que siguen sin estar del todo claras, después de que Riad haya reconocido que en su muerte participaron un grupo de ciudadanos del reino que viajaron para intentar convencerle de que volviera al país.

Tras dos semanas negando que Jashogi hubiera muerto en el interior del consulado, como aseguraban las autoridades turcas, finalmente el 19 de octubre el fiscal general saudí reconoció que este había fallecido en una pelea a puñetazos con varios saudíes que trataban de convencerle de que volviera al reino.

Asimismo, informó del arresto de 18 ciudadanos, mientras que el rey ordenó apartar de su cargo a dos responsables cercanos al príncipe heredero, Mohamed bin Salman, si bien una fuente oficial saudí aseguró a Reuters que este no había tenido nada que ver con la muerte del reportero.

Horas más tarde, un alto cargo saudí indicó a Reuters que en realidad Jashogi se asfixió al tratar los agentes saudíes de acallar sus gritos para evitar que le escuchara el personal y las personas que se encontraban en el consulado, después de que le desvelaran que su objetivo era drogarle y secuestrarle para llevarle de vuelta a Arabia Saudí.

Finalmente, el domingo 21 de octubre, el ministro de Exteriores saudí, Adel al Jubeir, se vio obligado a dar la cara. En una entrevista en la cadena estadounidense Fox News, explicó que "fue una operación clandestina" de individuos que se extralimitaron en sus competencias y que luego trataron de encubrir la muerte. En este sentido, consideró que el asesinato fue "un tremendo error" y prometió que los responsables comparecerán ante la justicia.

A continuación repasamos los principales actores en este caso que ha conmocionado a la comunidad internacional y dejado a Arabia Saudí, y en especial al heredero al trono, en una situación delicada.

El periodista de 59 años trabajó durante años para la casa real saudí --fue asesor de prensa del príncipe Turki al Faisal, embajador en Reino Unido y en Estados Unidos-- antes escapar del país en septiembre de 2017 huyendo del "clima de terror e intimidación" que estaba imponiendo el príncipe Mohamed, según contó él mismo en su primer artículo como columnista para el 'Washington Post'.

Ya entonces, dijo que temía que si volvía a su país podría ser detenido y se mostró decidido a "elevar la voz" por quienes habían sido encarcelados por criticar a los actuales dirigentes. "Arabia Saudí no ha sido siempre como es ahora", aseguró.

El pasado 2 de octubre, antes de entrar en el consulado, avisó a su prometida de que si no salía del edificio al cabo de unas horas se pusiera en contacto con las autoridades turcas, lo que pone de manifiesto que temía que le sucediera algo. Turquía ha optado por poner protección las 24 horas a su prometida, Hatice Cengiz, de nacionalidad turca.

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq