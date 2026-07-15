De la Espriella advierte a los líderes del ELN en Santander que "tienen pocos días ya" para dejar las armas

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se ha dirigido directamente a dos de los cabecillas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Santander para recordarles que "tienen pocos días ya" para dejar las armas, en caso contrario serán perseguidos y dados de baja.

En su visita a Bucaramanga, la capital departamental, donde se ha reunido con un nutrido grupo de alcaldes de la región, De la Espriella ha interpelado a alias 'Zorrito' y alias 'Volkswagen' para recordarles el ultimátum que lanzó ahora cerca de mes contra todo "bandido que no se someta a la ley".

"Lo he dicho y lo reitero, el mensaje también va para ustedes. Tienen pocos días, menos de un mes ya, para desmovilizarse. Bandido que no se someta a la ley será perseguido y dado de baja como el derecho corresponde", ha advertido.

"Vamos a liberar a Santander por la razón o por la fuerza", ha manifestado, al tiempo que ha prometido a las autoridades locales mayor inversión en seguridad, pero también en infraestructuras y en proyectos estratégicos. "Estamos conociendo las necesidades de cada municipio, vamos a revisar las cuentas", ha dicho.

Desde que a finales de junio anunciara a los grupos armados que disponían de menos de un mes para dejar las armas, De la Espriella ha ido recordando el plazo en gran parte de los lugares que se ha dedicado a recorrer, extendiéndolo a cabecillas regionales, tras confirmarse su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones.

Hace unos días anunció como uno de sus primeros logros en materia de seguridad, la predisposición de la organización criminal Los Pepes de someterse a la Justicia. El grupo, que opera en Barranquilla, surgió de una escisión de otra banda local, Los Costeños, con quien ha venido firmando pactos de no agresión, uno de los últimos a principios de este año, si bien sus cruentas disputas siguen vigentes.