Archivo - La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney - Sean Kilpatrick / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este lunes que la Eurocámara abrirá una oficina en Ottawa para reforzar los lazos con Canadá y facilitar los intercambios parlamentarios a ambos lados del Atlántico, con un ámbito de actuación que se extenderá hasta el Ártico.

"La Mesa del Parlamento Europeo ha avalado la creación de una oficina de antena del Parlamento Europeo en Ottawa", ha anunciado Metsola en un mensaje en redes sociales, en el que ha celebrado una presencia "más sólida" de la institución comunitaria en Canadá.

Según ha explicado, la nueva oficina permitirá facilitar los intercambios parlamentarios transatlánticos y tendrá "un ámbito regional que llega hasta el Ártico", en un momento en el que la Unión Europea busca reforzar su papel político y de seguridad en esta región.

"Europa y Canadá: viejos amigos, aún escribiendo juntos la siguiente página", ha afirmado la presidenta de la Eurocámara, que ha enmarcado la decisión en la apertura de "un nuevo capítulo para la asociación UE-Canadá".

El anuncio llega además días antes de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, visite la Eurocámara, donde está previsto que pronuncie este jueves un discurso ante los eurodiputados. Carney será además invitado de honor en el discurso sobre el estado de la Unión Europea (SOTEU) que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciará el miércoles.

La visita se produce en un momento de acercamiento entre Bruselas y Ottawa, que han estrechado sus relaciones en los últimos meses, en paralelo a las tensiones diplomáticas y comerciales de Canadá con Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.