La Eurocámara convoca una reunión sobre el acuerdo comercial con EEUU tras el fallo sobre los aranceles

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - PHILIPPE STIRNWEISS

BRUSELAS 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo celebrará el lunes una reunión extraordinaria para evaluar el impacto del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha rechazado la legalidad de gran parte de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump.

Así lo ha confirmado el presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, el eurodiputado alemán Bernd Lange, quien ha señalado que ha convocado al equipo negociador para analizar la sentencia y sus consecuencias, así como sus posibles implicaciones en los trabajos parlamentarios en curso.

En un mensaje difundido en redes sociales, Lange ha calificado la decisión del Supremo como "una señal positiva para el Estado de derecho" y ha subrayado que los jueces han demostrado que "incluso un presidente de Estados Unidos no actúa en un vacío legal".

El dirigente europeo ha añadido que la resolución fija límites jurídicos claros y que la "era de aranceles ilimitados y arbitrarios podría estar llegando a su fin", si bien ha advertido de la necesidad de evaluar cuidadosamente el alcance del fallo antes de adoptar cualquier decisión.

La reunión extraordinaria se centrará, en particular, en valorar el impacto de la sentencia sobre el denominado "Turnberry-Deal" entre la Unión Europea y Estados Unidos y sobre la próxima votación prevista en la comisión parlamentaria competente que tenían pevista para avanzar en su ratificación.

"Debemos ahora sopesar cuidadosamente la sentencia y sus consecuencias. Por eso, he convocado para el lunes una reunión extraordinaria del equipo negociador sobre el acuerdo de Turnberry, para evaluar el impacto en los trabajos en curso, especialmente de cara a la votación en comisión", ha señalado.

El encuentro extraordinario se va a producir después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya rechazado la interpretación de la Administración Trump de que la legislación invocada otorgaba al presidente la facultad de imponer aranceles de manera unilateral y sin las limitaciones procesales previstas en otras normas comerciales.

En su fallo, el Alto Tribunal subraya que la Casa Blanca debe "aducir una autorización clara del Congreso" para justificar una atribución de tal alcance y considera insuficiente que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) permita "regular la importación" para fundamentar la imposición de aranceles.