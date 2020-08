El ex primer ministro de Malta, interrogado en el marco del caso de asesinato de la periodista Caruana Galizia

Asegura que no es sospechoso de su muerte

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Malta Joseph Muscat ha sido interrogado este viernes por la Policía en el marco del caso de asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, según informaciones del diario 'The Times of Malta'.

El antiguo mandatario, que ha asegurado que no es sospechoso de la muerte de la periodista, ha sido interrogado en relación con las declaraciones dadas hace unos meses por el empresario Yorgen Fenech, que fue imputado a finales del año pasado como supuesto cerebro del ataque con bomba que se llevó la vida de Galizia, conocida por su activismo y su trabajo de investigación destapando casos de corrupción en el país.

Así, Muscat ha sido interrogado durante una hora en una comisaría de Floriana y ha detallado que los propios agentes han indicado que "no está siendo investigado en relación con el caso".

"No tengo la libertad de hablar de las cuestiones que han podido surgir respecto a mí persona pero puedo decir que todo estaba relacionado con un testimonio dado hace meses y que es de dominio público", ha manifestado.

Al ser preguntado por el motivo de que haya sido interrogado ahora y no en el pasado, el ex primer ministro maltés ha indicado que eso "habría que preguntárselo a la Policía". "Le he dicho a los periodistas que las preguntas que me estaban haciendo ya habían sido hechas previamente por periodistas", ha afirmado.

El 16 de octubre de 2017, Caruana Galizia sufrió un ataque con coche bomba que acabó con su vida. El atentado conmocionó a la opinión pública de la isla y puso al Gobierno de Muscat en una situación muy delicada, al tener que desmentir en varias ocasiones la inocencia de dos miembros de su gabinete en el crimen de la periodista.

Hasta la fecha tres hombres han sido enviados a prisión acusados de transportar y manejar el material explosivo que se utilizó para el atentado, pero las autoridades siguen sin dar con quien creen dio la orden.