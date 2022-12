Un exasesor del presidente de RDC acusa a la Fiscalía de no aportar pruebas en un caso de corrupción en su contra

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vidiye Tshimanga, un exasesor estratégico del presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha acusado a la Fiscalía de no aportar suficientes pruebas después de que un fiscal pidiese tres años de cárcel en su contra por tráfico de influencias y corrupción.

"La acusación del fiscal general es de tres años, pero no aceptaré ni un segundo en prisión porque soy inocente. (Pido) que me absuelvan y me permitan continuar con una vida honorable como la que tenía antes del escándalo", ha expresado Tshimanga, según ha recogido el portal de noticias Actualité.

El fallo final contra el exasesor de Tshisekedi, quien fue puesto en prisión preventiva el pasado 21 de septiembre, se espera en unos diez días. Tshimanga está acusado de negociar con supuestos inversionistas a cambio de la obtención de un contrato.

Según los abogados del exasesor del presidente de República Democrática del Congo, las pruebas aportadas han sido "editadas y difundidas" en redes sociales, ya que muestran a Tshimanga en Kinshasha y no en Londres, donde ha defendido que estaba.