Excarcelado el conductor de Roberto Marrero tras pasar más de una semana detenido

Publicado 02/04/2019 6:43:02 CET

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Luis Páez, conductor de Roberto Marrero, el jefe de despacho del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha sido excarcelado este lunes, según ha informado su abogado, Joel García.

"Nos informan a esta hora que Luis Páez quien fuera detenido junto a Roberto Marrero y quien se encontraba secuestrado por el Sebin desde el 28 de marzo, fecha en la que fue excarcelado por el Tribunal, ya está liberado y se encuentra junto a su madre", ha indicado García a través de su cuenta en la red social Twitter.

Antes de ser excarcelado, la madre de Páez había denunciado que se le había negado el acceso a su hijo. "No he tenido ninguna noticia de mi hijo, no sé cómo está, cómo se encuentra", indicó.

El pasado 28 de marzo la jueza Carol Padilla dictó libertad condicional para Páez, quien fue detenido el 21 de marzo junto a Marrero.