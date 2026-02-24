Excarcelados más de 100 presos políticos en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía

Familiares de presos políticos acampados en el marco de la aprobación de la ley de amnistía - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las ONG de Derechos Humanos en Venezuela han informado este martes de que más de 100 presos políticos han sido liberados desde que la Asamblea Nacional aprobara el pasado viernes por unanimidad la ley de amnistía, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos en el país latinoamericano desde 1999.

Gonzalo Himiob, fundador y vicepresidente de la ONG Foro Penal, que hace seguimiento del estado de los presos, ha detallado que en la víspera se produjeron otras 41 excarcelaciones, que se suman a las siete del viernes, las 15 del sábado y otras 46 el domingo.

En las últimas horas, el militante del partido político opositor Encuentro Ciudadano Nelson Piñero --detenido en noviembre de 2023 por publicaciones críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro-- ha sido liberado, según han confirmado Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

"Hoy (estoy) alegre porque recobro mi libertad, una libertad que nunca he debido perder porque fue injusta e ilegal. No cometí ningún delito: opinar no es un delito, pero aún hay muchos presos políticos, aún hay muchos cambios que necesita nuestro país y hoy seguiré luchando por ese cambio que todos queremos", ha expresado Piñero en un mensaje compartido por Encuentro Ciudadano en redes sociales.

Otra de las personas liberadas en las últimas horas ha sido Lourdes Villareal, quien fue profesora y dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros y había formado parte del equipo de formación del partido opositor Vente Venezuela.

Las citadas ONG informaron previamente de que una treintena de presos políticos habían obtenido la libertad en el centro penitenciario El Rodeo I, situado a las afueras de Caracas, y en cuyo interior tiene lugar una huelga de hambre de más de 200 reos.