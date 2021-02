La exministra de Sanidad de Perú admite haberse vacunado extraoficialmente y dice que ha sido el "peor error de su vida"

El coordinador de los ensayos clínicos defiende el proceso de investigación y vacunación

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Sanidad de Perú Pilar Mazzetti ha admitido finalmente haberse vacunado de forma extraoficial después de que saliera a la luz que cientos de altos cargos fueron inmunizados subrepticiamente al margen de los ensayos clínicos que se estaban realizando en el país.

En una carta, Mazzetti se ha mostrado arrepentida y ha asegurado que ha sido el "peor error de su vida". Así, ha matizado que se vacunó el pasado 12 de enero "fuera del ensayo clínico para la vacuna Sinopharm y con las dosis aún disponibles para vacunación del personal vinculado al referido ensayo".

Así, ha informado al presidente peruano, Francisco Sagasti, y a la primera ministra, Violeta Bermúdez, según informaciones de la emisora RPP.

"Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. He mantenido estrictas medidas preventivas de contagio durante mucho meses. Sin embargo, la segunda se ha presentado con un incremento muy rápido, que superó todas las previsiones y he visto cómo el personal y funcionarios del Ministerio han ido rápidamente enfermando y algunos han perdido la vida", ha lamentado.

En este sentido, ha afirmado que "cedió ante la inseguridad y los miedos", si bien ha recalcado que ello "no justifica lo que ha hecho". "No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre", ha manifestado.

No obstante, ha dicho no tener conocimiento de la vacunación del ahora expresidente Martín Vizcarra y su mujer como parte del ensayo clínico u otro posible contexto y ha hecho hincapié en que ha "conocido estas vacunaciones a través de los viceministros del Ministerio de Sanidad".

Mazzetti ha subrayado que la función pública es un trabajo arduo que "nos obliga a dejar de lado muchos aspectos de nuestra vida personal, que implica una preparación muchas veces a cargo de uno mismo y un trabajo persistente".

"Nada nos prepara para trabajar en una pandemia sin reglas de juego, en incertidumbre y sin un marco de control adaptado a una emergencia", ha añadido antes de hacer un llamamiento para que, a pesar de su comportamiento, el apoyo a la administración pública no se pierda, especialmente en el contexto actual".

"No va a ser suficiente pedir disculpas a todos los que he decepcionado. No creo poder recuperar su confianza, tomé esta decisión con los temores y limitaciones de un ser humano y reconozco que este fue el peor error de mi vida", ha finalizado.

EL JEFE DEL ENSAYO DEFIENDE EL PROCESO

El médico coordinador del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Hugo García, ha defendido que los miembros del equipo de estudio tienen "la conciencia tranquila" y que no se han producido irregularidades en el proceso de investigación.

"Aquí nadie ha violado la confianza de los peruanos ni ha hecho ninguna repartija de vacunas", ha aseverado García, que ha explicado que junto con las dosis para los voluntarios de los ensayos clínicos llegaron 3.200 vacunas para proteger al equipo de estudio y al personal relacionado a la investigación. "Es decir, expertos en diferentes áreas que pudieran ser apoyo para el proyecto", ha detallado.

"Estamos hablando de un lote de vacunas que entra al país, bajo todas las regulaciones, sin ningún secreto", ha sostenido tras remarcar que, "en opinión del equipo de estudio, no ha habido ninguna administración irregular de vacunas".

García ha manifestado, además, que la UPCH, como patrocinadora del estudio clínico de fase tres para la candidata a vacuna de Sinopharm, "no tiene absolutamente nada que ver con negociaciones de compras de vacunas".

En este sentido, ha justificado que fuera un "oficial de enlace" el que invitara a profesionales del Ministerio de Sanidad porque "consideraba que era gente que lucha en la primer línea con la pandemia". "Recibíamos listas (de personas para vacunar contra la COVID-19) y las atendíamos de buena fe", ha destacado.