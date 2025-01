La expresidenta de la Comisión de la Verdad de Túnez se declara en huelga de hambre desde la prisión de Manuba

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La periodista tunecina y expresidenta de la Comisión de la Verdad y Dignidad, Sihem Bensedrine, ha anunciado este martes que ha comenzado una huelga de hambre desde la prisión de Manuba, en el norte del país, donde se encuentra detenida desde agosto de 2024.

"Estoy empezando una huelga de hambre. A las autoridades tunecinas: No soporto más la injusticia que me golpea. La justicia no puede basarse en mentiras y calumnias, sino en pruebas concretas y tangibles. Por lo tanto, estoy decidida a salir, a toda costa, de este agujero negro donde fui arrojado arbitrariamente", se lee en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook.

Bensedrine ha hecho este anuncio desde la cárcel para mujeres de Manuba, en la que permanece desde que el pasado mes de agosto fuese detenida por las autoridades tunecinas por la presunta falsificación de un informe de la organización que documenta los crímenes cometidos bajo regímenes anteriores, en el que se denunciaba la corrupción del sector bancario del país.

En particular, la defensora de Derechos Humanos fue acusada por los cargos de "fraude", "falsificación" y "abuso de las funciones públicas".

Desde entonces, expertos de Naciones Unidas han mostrado su preocupación por este arresto en un contexto de creciente represión por parte del Gobierno de Kais Saied y han instado a las autoridades tunecinas a que aseguren que el proceso contra Bensedrine respeta las garantías judiciales y procesales, mientras que ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han pedido su liberación.