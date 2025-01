Familiares de rehenes y soldados israelíes muertos se manifiestan en contra de un alto el fuego en Gaza

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de familiares de rehenes y de soldados israelíes muertos se han manifestado este lunes en Jerusalén para protestar por la posibilidad de que el Gobierno israelí acuerde un alto el fuego en la Franja de Gaza.

"No tenéis el mandato de rendiros a Hamás", reza una de las pancartas de los manifestantes, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. También hay multitud de fotografías de sus familiares con frases como "Sus muertes nos llevan a la victoria".

Entre los participantes hay miembros del foro de familias de rehenes Tikva (Esperanza), grupo que defiende que solo la presión militar puede propiciar la liberación de los rehenes.

El rabino ultra Dov Lior, afín al partido ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío), ha convocado a la movilización contra "la capitulación del Gobierno a los dictados para que libere a terroristas" y ha defendido que protestar contra el acuerdo es un "gran mitzvá" o "gran mandamiento".

"Hay que frustrar los designios de todos los que quieren trocear partes de nuestra tierra, de quienes quieren poner en libertad a terroristas con sangre en sus manos como si esto les trajera paz", ha argumentado en un vídeo difundido este lunes.

"No hubo paz, no hay paz y no habrá paz. Tenemos que esforzarnos para limpiar la tierra de todos los terroristas para que la Tierra de Israel entera sea gobernada únicamente por el pueblo judío", ha añadido.

Lior defiende la construcción de asentamientos judíos en Gaza y se ha alineado con los dos elementos más extremistas del Gobierno israelí, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, líder del partido Poder Judío.