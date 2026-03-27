La FAO alerta del impacto del conflicto en el Golfo sobre la producción agrícola y seguridad alimentaria

El economista jefe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Máximo Torero Cullen, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Guo Cheng

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El economista jefe de la organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Máximo Torero Cullen, ha advertido este jueves de los estragos que la escalada de hostilidades en el Golfo Pérsico está dejando sobre la producción agrícola y la seguridad alimentaria "en todo el mundo", con repercusiones no solo en los agricultores sino también en los trabajadores migrantes.

Al respecto, Torero ha anotado en rueda de prensa que el recrudecimiento del conflicto en la zona "ha provocado una de las interrupciones más rápidas y severas de los flujos mundiales de productos básicos en los últimos tiempos", por lo que ha abogado por encontrar una solución a esta coyuntura "lo antes posible".

Entre los principales afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, punto estratégico por el cual, ha precisado, normalmente transita a diario el 35% del flujo mundial del crudo, el 30% del comercio de fertilizantes y una quinta parte del gas licuado, ha identificado a los agricultores. Este gremio, ha alertado, enfrenta un "doble golpe" provocado por el aumento de los precios de los fertilizantes y el combustible, ambos fundamentales para la producción.

Tanto es así que el cierre de este paso estratégico, por donde circula un tercio de la urea mundial y el 45% del azufre global, podría disparar hasta un 200% el precios de los fertilizantes, de acuerdo con un análisis realizado por la consultora Roland Roland Berger.

PAÍSES AFECTADOS Y A PRIORIZAR

Con relación a Irán, país que produce alrededor del 70% de su propio suministro y el resto lo importa, Torero ha advertido de que el precio de los alimentos "se está disparando"; así como en el caso de "grandes exportadores de alimentos" como Qatar o Emiratos Árabes Unidos, ha augurado que enfrentarán "dificultades" al no haber buques que se dirijan a la zona.

A ello se suma una posible caída en las remesas enviadas por los "millones" de trabajadores migrantes, procedentes del sur de Asia y este de África, que se encuentran en los países del Golfo.

Convencido de que "si se encuentra pronto una solución" los mercados "podrían estabilizarse en unos tres meses", Torero Cullen ha previsto que el escenario "a medio plazo" de un bloqueo de tres meses "afectará a todos los agricultores del mundo", teniendo por consiguiente repercusiones "sobre todo en la próxima temporada", en términos de rendimiento de las cosechas.

Ello traería aparejado, además, un posible desencadenamiento de la competencia del sector de los biocombustibles, "especialmente si los precios del petróleo superan los 100 dólares (unos 86 euros) por barril", lo que "beneficiaría a los agricultores", pero "perjudicaría a los consumidores" al escalar los precios.

Es por esto que, poniendo la mirada en el corto plazo, el economista jefe de la FAO ha identificado como países que habrán de ser priorizados a Sri Lanza y Bangladesh, donde las cosechas de arroz se están llevando a cabo actualmente.

Por su parte, los países africanos también han sido descritos por la organización como "vulnerables", al depender de las importaciones de fertilizantes, así como también ha vislumbrado posibles futuras afectaciones en "grandes exportadores" como Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Como soluciones para mitigar esta crisis, Torero ha abogado por encontrar rutas alternativas a corto plazo, así como por proporcionar "ayuda de emergencia" a la balanza de pagos de los países dependientes de las importaciones "antes de la siembra".

A su vez, a medio plazo la organización ha instado a los países a "diversificar las fuentes de importación de fertilizantes", así como a reforzar el intercambio de reservas regionales y evitar las restricciones a la exportación, al tiempo que, de cara al largo plazo, se "aumenta la resiliencia".

"Debemos otorgar a los sistemas alimentarios la misma importancia estratégica que a los sectores de la energía y el transporte, invirtiendo en consecuencia para minimizar esas crisis", ha zanjado el economista jefe de la FAO.