Felipe Calderón denuncia una campaña de "persecución política" contra México Libre

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente mexicano Felipe Calderón ha denunciado una campaña de "persecución política" contra su nuevo partido, México Libre, cuya inscripción como formación política para concurrir a elecciones ha sido rechazada por las autoridades.

"Somos objeto de una persecución política desde el poder", ha declarado Calderón a su llegada a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar recurso contra la decisión y poder así participar en las elecciones legislativas del 6 de junio de 2021.

Calderón ha afirmado que la resolución del Consejo General del INE se basó en una regla "inventada". "No tiene fundamento la resolución quieren aplicarnos una regla que no existe, que no está fundada ni motivada", ha apuntado.

El pasado 4 de septiembre el INE rechazó el registro del partido de Calderón porque del total de aportaciones monetarias que recibió, el 8,18 por ciento provienen de personas no identificadas, contraviniendo así la legislación electoral.