La FINUL denuncia un ataque a tiros de Israel contra una de sus patrullas en el sur de Líbano

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha denunciado este miércoles un ataque del Ejército israelí contra una de sus patrullas en el sur del país, en un incidente que, según ha aclarado, se ha saldado sin víctimas y que tiene lugar en el marco de un alto el fuego alcanzado hace poco más de un año entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá.

En la víspera, militares israelíes a bordo de un tanque dispararon con ametralladoras contra los 'cascos azules' que patrullaban la 'Línea Azul' en sus vehículos en las proximidades de la localidad de Sarda (región de Marjayún). Los pacificadores solicitaron "a través de los canales de enlace" que "pusieran fin a los disparos", según reza un comunicado.

La FINUL ha explicado que tanto sus tropas como el tanque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estaban en territorio libanés en el momento del suceso, mientras que la parte israelí había recibido información "con antelación" de la ubicación y horario de la patrulla, siguiendo así la práctica habitual en "zonas sensibles".

Así, la misión ha manifestado que los ataques contra los 'cascos azules' o cerca de ellos "constituyen graves violaciones de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad" de la ONU. Es por ello que, "en esta situación tan delicada", ha instado a las FDI a "cesar su agresivo comportamiento y los ataques contra los pacificadores que trabajan para restablecer la estabilidad" en la zona.

Recientemente, la fuerza de paz de Naciones Unidas documentó más de 10.000 violaciones israelíes del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024, que contempla que tanto Israel como Hezbolá retiraran sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.