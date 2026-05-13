La FINUL denuncia ataques de Hezbolá e Israel "dentro y alrededor" de sus bases

Archivo - Soldados de la FINUL patrullan una calle en Qlaya, Líbano, el pasado abril. - Europa Press/Contacto/Daniel Carde - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este miércoles ataques del partido-milicia chií Hezbolá y del Ejército de Israel "dentro y alrededor" de sus bases, lo que supone un "riesgo" para los 'cascos azules' integrados en la misión.

En un comunicado, la misión de la ONU dice estar "cada vez más preocupada por las actividades de miembros de Hezbolá y soldados israelíes cerca de posiciones de la ONU, incluido el uso creciente de drones", indicando que se han producido recientes explosiones "dentro y alrededor de las bases y ha puesto en riesgo a los cascos azules".

Así, relata distintos episodios en los que drones detonaron en zonas cercanas a las posiciones de la FINUL. "El lunes 11 de mayo, entre las 17.00 y las 17.30 horas, tres presuntos drones de Hezbolá detonaron en una zona donde podrían haber estado presentes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), a pocos metros del cuartel general de la FINUL en Naqura", reza el comunicado.

La FINUL describe un incidente similar solo un día después, el martes 12 de mayo alrededor de las 17.20 horas, para recalcar que solo unos minutos después, "un presunto dron de Hezbolá detonó dentro del cuartel general de la FINUL en Naqura". "No hubo heridos, pero algunos edificios resultaron dañados", detalla la FINUL.

El anterior domingo, 10 de mayo, otro dron se estrelló en un "espacio abierto dentro del cuartel general" de la FINUL en Naqura. "No hubo heridos. Un equipo de desactivación de explosivos confirmó a la mañana siguiente que el dron no estaba armado", ha indicado la misión de la ONU que apunta a que el origen del ataque es Hezbolá, en línea con otros incidentes con drones cerca de posiciones de los 'cascos azules' en Al Hiniyá.

"La FINUL continúa recordando a todos los actores que eviten operar cerca de posiciones y personal de las Naciones Unidas, y además insta a todas las partes a evitar cualquier acción que pueda poner en peligro a los cascos azules", reitera la misión que denuncia "la presencia, actividades y movimientos de personal y vehículos" del Ejército de Israel cerca de sus posiciones, al tiempo que señala las actividades de "actores no estatales", en referencia a la milicia chií, cerca de sus bases.