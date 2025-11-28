La Fiscalia de EEUU imputará por asesinato en primer grado al individuo acusado de disparar a los guardias nacionales

Imagen de archivo de ataque contra la Guardia Nacional en EEUU - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de EEUU imputará por asesinato en primer grado al individuo detenido por matar presuntamente a tiros a una guardia nacional y herir a otro de gravedad este pasado miércoles en Washington D.C.

"Será acusado de asesinato en primer grado y presentaremos muchos cargos más", ha declarado este viernes la fiscal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, al canal Fox News, del que fue colaboradora en su día.

Hace solo unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba la muerte de la guardia nacional Sarah Beckstrom, de 20 años de edad, a causa de los disparos efectuados presuntamente por un individuo identificado por fuentes de seguridad a la misma cadena como Ramanulá Lakanwal, un inmigrante afgano de 29 años.

Lakanwal entró legalmente a Estados Unidos en 2021 con permiso humanitario como parte de la Operación "Aliados Bienvenidos" de la administración Biden, tras la retirada estadounidense de Afganistán y la toma del país por los talibán. La operación tenía como objetivo apoyar y reasentar a los afganos vulnerables, incluyendo a aquellos que habían colaborado con las tropas estadounidenses en el pasado. No obstante, la solicitud de asilo del sospechoso fue aprobada durante la administración Trump.

El compañero de Beckstrom, Andrew Wolfe, de 24 años, "sigue en estado crítico", según ha explicado Pirro. "Todavía tenemos esperanza. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su familia y asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan en estos momentos difíciles", ha añadido Pirro.