La Fiscalía de Palermo solicita la imputación de Salvini por secuestro en el caso 'Open Arms'

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Palermo ha solicitado este sábado la imputación del exministro del Interior italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, acusado de secuestro por negar el desembarco en agosto de 2019 de 147 migrantes rescatados frente a las costas de la isla de Lampedusa por el barco 'Open Arms'.

El magistrado que lleva el caso, Lorenzo Janelli, se pronunciará sobre la petición el próximo 17 de abril tras escuchar a las partes, terminando por el propio exministro, que ha vuelto a defender sus actos al asegurar que actuó conforme a la ley.

El fiscal de Palermo, Francesco Lo Voi, se mostró tajante en sus conclusiones sobre el caso. "No vemos cómo un caso como éste no puede acabar en una acusación. No hay nada en las provisiones de los actos del Gobierno, como dice Salvini, que hable del bloqueo indiscriminado de desembarcos", recoge el 'Corriere'.

El fiscal cuenta entre sus pruebas algunas cartas del exprimer ministro de Italia, Giuseppe Conte, quien pidió en dos ocasiones a Salvini que desembarcara, como mínimo, a los menores porque la situación a bordo se había vuelto insoportable. Para la Fiscalía, esas cartas niegan rotundamente la línea defensiva del acusado, que siempre ha hablado de una decisión consensuada sobre el rechazo del Open Arms.

Salvini, por su parte, volvió a declarar que sobre él no pesa ningún tipo de remordimiento por su actuación. "¿Si estoy preocupado? En realidad, no. Estoy orgulloso de haber trabajado para proteger a mi país respetando la ley, despertando a Europa y salvando vidas. Si esto me va a causar problemas y sufrimiento, lo tomo sobre mí con alegría", ha hecho saber durante su comparecencia en el aula bunker de la prisión de Ucciardone en Palermo.

También en las últimas horas se ha dado a conocer que el tribunal ha aceptado al Ayuntamiento de Barcelona como acusación penal en el juicio contra el exministro de Interior por el bloqueo al Open Arms en el país en 2019.

En un tuit recogido por Europa Press, el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación de Barcelona, Marc Serra, ha remarcado que a capital catalana forma parte de la acusación "porque salvar vidas no es delito. Dejar morir a la gente en el mar, sí".