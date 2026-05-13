La Fiscalía pide siete años de cárcel para Sarkozy por el escándalo de los fondos recibidos de Gadafi

Nicolas Sarkozy - Europa Press/Contacto/Alexis Sciard

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía francesa ha solicitado una pena de siete años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años para el expresidente Nicolas Sarkoy (2007-2012), en el marco del proceso por la supuesta financiación de su campaña presidencial por el régimen libio de Muamar al Gadafi.

El Ministerio Público, que ha pedido asimismo para el exmandatario una multa de 300.000 euros, ha solicitado ahora dos años más de prisión que la condena dictada en primera instancia por el mismo caso.

La acusación ha hecho el anuncio durante una audiencia celebrada este miércoles en el marco del juicio de apelaciones contra Sarkozy por los presuntos delitos de conspiración, corrupción y financiación ilegal de campaña electoral, mientras era líder de la Unión para un Movimiento Popular (UMP) --hoy, Los Republicanos.

La Fiscalía considera que Sarkozy llegó a un "acuerdo" con Gadafi para recibir financiación encubierta a cambio de examinar la situación judicial de la mano derecha y cuñado del líder libio, Abdalá Senussi --quien había sido condenado en rebeldía a cadena perpetua por haber ordenado el atentado contra un avión de la aerolínea francesa UTA que causó la muerte de 170 personas en 1989.

Estas maniobras, por las que el régimen libio transfició unos seis millones de euros a las cuentas de un intermediario, "contaminaron la financiación de las elecciones presidenciales de la Quinta República", apunta la Fiscalía, según recoge la cadena de televisión BFMTV, que indica que se conocerá la decisión final el 30 de noviembre de este año.

La defensa el exjefe del Elíseo, en libertad condicional desde el pasado noviembre bajo medidas de control judicial, ha insistido a la salida de la audiencia en la inocencia de su cliente. "Nicolas Sarkoy es inocente, su elección no fue fraudulenta. Demostraremos la completa inocencia de Nicolas Sarkozy en 15 días, durante nuestros alegatos finales. No hubo dinero involucrado en su campaña. No había dinero libio en su patrimonio y con razón: Libia no financió la campaña electoral de Nicolas Sarkozy. No hubo enriquecimiento ilícito", ha señalado el abogado Christophe Ingrain.

Sarkozy entró en prisión el 21 de octubre denunciando ser víctima de un "escándalo judicial" que ha "humillado" a Francia. El antiguo dirigente conservador siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.

El expresidente se convirtió en el primer antiguo jefe de Estado que se sentaba físicamente en el banquillo de los acusados, ya que aunque en 2011 su antecesor en el Elíseo, Jacques Chirac, fue condenado a dos años por delitos cometidos durante su etapa como alcalde de París, nunca llegó a pisar los tribunales por motivos de salud.