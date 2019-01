La Fiscalía del TPI pide que Gbagbo no pueda regresar a Costa de Marfil

Actualizado 16/01/2019 13:52:06 CET

ÁMSTERDAM, 16 Ene. (Reuters/EP) -

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha solicitado a los jueces que adopten algún tipo de medida para impedir que el expresidente marfileño Laurent Gbagbo pueda regresar a su país tras ser absuelto de los crímenes contra la Humanidad que se le imputaban.

Gbagbo, de 73 años de edad, ha pasado más de siete años detenido a la espera de ser juzgado por cuatro cargos de crímenes contra la Humanidad, que incluyen asesinato, violación, persecución y otros actos inhumanos. Junto a él también estaba acusado Charles Blé Goudé, uno de sus más cercanos colaboradores.

La defensa había presentado una solicitud para la retirada de cargos y el martes el TPI avaló dicha petición, argumentando que las evidencias presentadas por la Fiscalía no bastaban para probar que las órdenes dadas por Gbagbo se tradujeron en la matanza de civiles tras las convulsas elecciones de 2011.

La Fiscalía, que ha insistido en la gravedad de los delitos juzgados, ha emplazado a los jueces a modificar los términos de la liberación de los dos acusados.

En este sentido, ha argumentado durante una vista este miércoles que, si el exmandatario regresa a Costa de Marfil y el Ministerio Público recurre la absolución como tiene previsto, no hay garantías de que Gbagbo regrese a La Haya, donde podría incluso repetirse el juicio.

La oficina que dirige Fatou Bensouda ha recordado que, tras el arresto y extradición de Gbagbo en 2011, el actual Gobierno marfileño, presidido por Alassane Outtara, no ha cooperado con el tribunal internacional en otros asuntos relacionados.

RETORNO A COSTA DE MARFIL

"Mi padre no vivirá en otro país que no sea Costa de Marfil. Espera volver", ha dicho la hija del expresidente, Marie Laurence Gbagbo, en declaraciones a la agencia Reuters. No obstante, no ha aclarado si tiene ambiciones políticas una vez consumado este hipotético retorno.

El abogado defensor, Emmanuel Altit, ha atribuido las medidas cautelares requeridas por la Fiscalía a la derrota sufrida, habida cuenta de que considera que no asume que "Laurent Gbagbo ya no es una persona que esté acusada". "Ya no es un presunto inocente, ha sido reconocido como tal", ha agregado.

Altit no entiende que, en un escenario como el actual, se pueda argumentar que hay "riesgo de fuga" o una posibilidad de que Gbagbo esquive a la justicia, porque esta "ya le ha absuelto".