Francia aboga por romper "el marco tradicional de alianzas" en la UE

Publicado 18/06/2019 10:11:24 CET

La secretaria de Estado de Asuntos Europeos cree que el próximo presidente de la Comisión Europea debe tener el apoyo de una "mayoría"

PARÍS, 18 Jun. (Del enviado especial de Europa Press, Daniel Herrero) -

La secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Amélie de Montchalin, ha abogado por romper "el marco tradicional de alianzas" en la Unión Europea y ha subrayado que, por encima de banderas o familias políticas, el Gobierno galo estará dispuesto a apoyar a personas con las que comparta una "visión" común sobre el futuro comunitario.

De Montchalin ha destacado que el objetivo de Francia y de su presidente, Emmanuel Macron, pasa por avanzar en función de "proyectos" y de llevar "resultados" al ciudadano de a pie, que se estaría distanciando de un proyecto inmerso ahora en una renovación de sus principales instituciones.

"La mejor manera de luchar contra el euroescepticimo y el populismo es demostrar que Europa sirve para mejorar la vida cotidiana", ha afirmado la secretaria de Estado francesa, en un encuentro con periodistas españoles en el que ha negado que París quiera imponer un candidato en función de su nacionalidad o del grupo político al que pertenezcan.

Macron, que buscó en vano el acuerdo de los Veintiocho para instaurar listas transnacionales, se ha mostrado contrario al sistema de 'spitzenkandidaten', según el cual el presidente de la Comisión Europea debía salir de la familia política más votada a nivel general en las últimas elecciones --en estos últimos comicios el Partido Popular Europeo (PPE).

En un escenario sin grandes mayorías, De Montchalin ha insistido en que el futuro presidente del Ejecutivo debe tener "margen de maniobra" si quiere plantear retos "ambiciosos". Así, debe contar con una "mayoría" dentro de la Eurocámara y suscitar también consenso entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembro.

Francia "no quiere poner la bandera" en alguno de los puestos que quedan por repartir". "No me interesan las banderas, me interesan los contenidos sobre la (Política Agraria Común) PAC, la cohesión, la urgencia climática", ha repasado la secretaria de Estado.

CRITERIOS

De Montchalin, sin embargo, sí ha reconocido ciertos criterios a la hora de buscar a los futuros líderes, como por ejemplo que los cuatro grandes puestos de responsabilidad --Comisión Europea, Consejo Europeo, Parlamento Europeo y Alto Representante de Política Exterior-- reflejen un "equilibrio" por razones de género.

También ha marcado distancias entre los grupos políticos que "quieren construir cosas y quieren avanzar", como serían los populares, socialistas, liberales y verdes, con otras corrientes que han ganado presencia en las últimas elecciones. Así, "todos los nombres" que París tiene en mente para los 'top jobs' saldrían de la órbita de estas cuatro familias.

De Montchalin ha recordado que España ya ha ocupado puestos de responsabilidad dentro de la UE con personas que no fueron elegidas por su nacionalidad, sino porque eran "competentes". No ha aludido en cualquier caso a la posible incorporación de algún dirigente español dentro de esta ola de renovaciones, pese a ver "muy buenos perfiles" sobre la mesa: "Tiene que ser el Gobierno español quien lo proponga".

La responsable de Asuntos Europeos ha reconocido que existe una buena relación política entre Macron y el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que pese a no proceder de la misma familia política han sido capaces de "trabajar juntos", ya que ambos defienden "fuertemente" prioridades similares en el seno del bloque comunitario.

Ambos dirigentes coinciden por ejemplo en que "hace falta una reforma" de la política migratoria y del sistema de asilo, según De Montchalin, que ha considerado necesario emprender una serie de cambios para atender las necesidades de los países de llegada, como podría ser España, y de destino, entre ellos Francia.

El acercamiento entre Sánchez y Macron contrasta con las críticas vertidas en estos últimos días por el Gobierno francés contra su teórico socio político en España, Ciudadanos, con quien La República En Marcha (LREM) compartirá en teoría grupo en la Eurocámara. Ambas formaciones encajarían dentro de Renovar Europa ('Renew Europe', en inglés), aunque fuentes del Elíseo ven posible incluso que se rompa la colaboración.

La propia De Montchalin se ha mostrado crítica con Ciudadanos y con su acercamiento a Vox en el ámbito local y autonómico. "No transigimos con la idea de que cuando uno está en un grupo proeuropeo, uno puede colaborar con la extrema derecha. Pediremos a los eurodiputados de Ciudadanos que aclaren su situación con respecto a ese partido", declaró el domingo en France Inter.