Francia comienza el despliegue de su asistencia militar a Arabia Saudí para proteger los yacimientos en Yanbu

Archivo - Campo petrolero de Yanbu (imagen de archivo) - Wang Bo / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha confirmado este jueves la puesta en marcha de su plan de asistencia militar a Arabia Saudí para defenderse de los ataques de la insurgencia hutí de Yemen.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comentó a finales de septiembre el próximo envío de efectivos y medios militares a Arabia Saudí con el objetivo de reforzar el complejo petrolífero de Yanbu, una infraestructura estratégica para la exportación de crudo del país y cuya actividad ha adquirido especial relevancia en el marco de la guerra.

Yanbu es la principal terminal de exportación de crudo del reino en el mar Rojo y está conectada a las zonas productoras cercanas al golfo por el oleoducto Este Oeste, conocido como Petroline.

"La puesta en marcha de la operación ya ha comenzado", ha confirmado esta tarde en rueda de prensa el portavoz de Exteriores del Gobierno francés, Pascal Confavreux. "El ritmo de los despliegues y la naturaleza de estos elementos recaerán, obviamente, bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas", ha añadido.