Francia critica la condena en Argelia al escritor Kamel Daoud en relación con su novela 'Huríes'

Archivo - El escritor franco-argelino Kamel Daoud (archivo) - Europa Press/Contacto/Lionel Urman - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

EL Gobierno de Francia ha criticado la condena a tres años de cárcel impuesta por un tribunal de Argelia contra el escritor franco-argelino Kamel Daoud en relación con su novela 'Huríes', si bien ha recalcado que "no hay razones para la inqueietud", dado que reside en el país europeo.

"Kamel Daoud es un gran escritor, y lamento que pueda ser condenado, en cualquier lugar, por haber escrito un libro", ha dicho el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, en declaraciones a la emisora France Info.

"Es residente en Francia, así que no hay razonas para la inquietud, ha sostenido, después de que el propio Daoud anunciara el miércoles que un tribunal le había impuesto la citada pena y una multa de cinco millones de dinares (alrededor de 32.180 euros) en aplicación de una ley aprobada en 2005 para la "reconciliación nacional" tras la sangrienta guerra civil (1992-2002).

Las autoridades argelinas emitieron en mayo de 2025 dos órdenes internacionales de arresto en relación con la controversia causada por 'Huríes', ganador en 2024 del Premio Goncourt --el más prestigioso en Francia--, por supuestamente usar la historia de una víctima de la guerra civil para la novela.

Argelia impidió la publicación de 'Huríes' a raíz de una ley que prohíbe evocar "las heridas de la tragedia nacional", en referencia a la década de conflicto, conocido como 'Década Negra' y desatado tras la cancelación de las elecciones parlamentarias de 1991 tras la victoria del islamista Frente Islámico de Salvación (FIS) en la primera vuelta.