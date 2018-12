Francia entrega fusiles de asalto a las fuerzas de República Centroafricana

Publicado 11/12/2018 18:29:36 CET

BANGUI/PARÍS, 11 Dic. (Reuters/EP) -

Francia ha entregado este martes cientos de fusiles de asalto a República Centroafricana (RCA) para combatir la creciente influencia de los grupos armados en su antigua colonia y ha indicado que no tiene objeciones, en principio, a que se levante el embargo de armas de la ONU que pesa sobre el país.

París está preocupado por la creciente influencia y presencia militar rusa en el país, sumido desde 2013 en una guerra civil que enfrenta esencialmente a milicias musulmanas y cristianas.

En declaraciones en Bangui, la ministra de Fuerzas Armadas francesa, Florence Parly, ha explicado que los 1.400 fusiles de asalto serán para los 7.000 miembros de las fuerzas nacionales, que se enfrentan a un número equivalente de milicianos armados.

"Lo que es importante es que las Fuerzas Armadas centroafricanas estén equipadas, armadas. Si no lo estuvieran, serían los grupos armados los que tendrían la ventaja y este obviamente no es el objetivo", ha señalado Parly.

Pese a elegir un nuevo presidente en 2016, el país vive sumido en la violencia intercomunitaria y la inestabilidad política. RCA pidió ayuda en 2017 para combatir a las milicias, argumentando que estaba limitado por el embargo de armas impuesto por el comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que incluye a Francia y Rusia.

Pese a los esfuerzos iniciales franceses para entregar armas, Moscú obtuvo luz verde de la ONU el pasado diciembre y desde entonces ha entregado material adicional y desplegado instructores, incrementando su presencia militar más significativa en África en décadas. Francia también recibió una exención en el embargo en febrero.

"Es clave que estas armas (...) puedan ser identificadas, almacenadas, seguidas y una vez que se den las condiciones, no hay razón para que el embargo no se levante", ha sostenido Parly. "Estas condiciones han progresado enormemente, así que no hay dificultad en principio", ha añadido. Está previsto que el embargo se renueve a finales de enero.

La rivalidad con Moscú también ha quedado patente en el Consejo de Seguridad, que debe renovar este sábado el mandato de la misión de paz de la ONU (MINUSCA). En noviembre, el Consejo amplió el mandato un mes. París acusó en privado a Moscú de lastrar los esfuerzos de paz existentes al impulsar sus propias iniciativas, algo que Rusia negó.

"Es vital que la ayuda ofrecida, principalmente por Rusia, respete las normas que han sido fijadas por la comunidad internacional y Naciones Unidas", ha afirmado Parly.

En el marco de los esfuerzos para limitar la influencia rusa, Francia, que aún tiene unos 200 soldados en RCA, incrementó su ayuda al desarrollo para el país en noviembre.